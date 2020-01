Napoli, con Quique Setien al Barcellona può partire Fabian Ruiz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arrivo di Quique Setién al Barcellona aumenta le chances di vedere con la maglia blaugrana Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è un pallino del nuovo allenatore dei catalani: i due hanno condiviso insieme l'esperienza al Betis, stagione 2017-18 dove Fabian, che era appena rientrato dal prestito all'Elche, divenne un pilastro degli andalusi, giocando 34 partite, segnando 3 reti e contribuendo alla qualificazione in Europa League dei biancoverdi. Il centrocampista era già da tempo nel mirino del Barcellona in vista dell'estate. Lo stesso Quique Setién, in un'intervista dell'anno scorso, ha raccontato in merito un aneddoto: "Il Barcellona voleva pagare un milione di euro per portare Fabian nella sua filiale ma io mi sono rifiutato, lo volevamo al Betis. Quando sono arrivato ho visto le sue qualità e abbiamo deciso di puntarci. Deve migliorare in certe cose ma ha una velocità di apprendimento incredibile. Ha ampi margini di miglioramento". Circa la cessione al Napoli: "Lo hanno pagato 30 milioni. Se avesse continuato con noi lo si poteva cedere per 60".