Napoli, con Rocchi l'ultima sconfitta esterna. Proprio allo Stadium

© foto di Federico Gaetano

Sarà l'unico (insieme ai suoi assistenti) a rappresentare l'Italia ai Mondiali ed è stato designato per dirigere la partita più importante del campionato. Gianluca Rocchi arbitrerà Juventus-Napoli, come il 29 ottobre 2016, quando finì 2-1 per i bianconeri: l'ultimo k.o. esterno dei partenopei, che da quel momento hanno inanellato 29 risultati utili consecutivi in trasferta. Rocchi quest'anno ha arbitrato in quattro big-match e non ha mai diretto una sfida della Juventus. Lo riporta Il Mattino.