Napoli, concluso incontro Giuntoli-agenti Allan: nessuna offerta del PSG

Sono ore importanti in casa Napoli. Al centro del mercato c’è uno dei migliori giocatori di Carlo Ancelotti, ovvero Allan. Il centrocampista brasiliano è seguito da molto vicino dal Paris Saint-Germain, che però - secondo quanto raccolto da Sky Sport - non ha ancora formulato alcuna offerta ufficiale. Certo è, comunque, che il possibile affondo dei parigini sta catalizzando le attenzioni della dirigenza e, soprattutto, degli agenti del giocatore. Proprio uno di questi, Juan Manuel Gemelli, assistente di Edoardo Uram, titolare della procura di Allan, ha incontrato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a Castel Volturno nella mattinata di giovedì: faccia a faccia durato 40 minuti, nel quale si è fatto il punto della situazione sul giocatore e si è parlato della possibile offerta che potrebbe arrivare dalla Francia. Dopo l’incontro, Giuntoli è poi subito partito per Milano, dove sbrigherà altre questioni legate al calciomercato. Non ci sono dunque reali novità per quanto riguarda la super offerta del Psg per Allan.