Napoli, concorrenza delle milanesi per il giapponese Sakai

Milan e Inter sarebbero in corsa, insieme a Napoli e Crystal Palace, per Hiroki Sakai, secondo quanto riporta l'Evening Standard. Il terzino destro del Marsiglia, con un passato anche in Germania nell'Hannover 96, sarebbe sulla lista del nuovo manager del club londinese per rinforzare il reparto arretrato ma è da registrare anche la concorrenza delle due squadre milanesi. Tuttavia, secondo quanto riporta il quotidiano londinese, il 28 giapponese preferirebbe trasferirsi in Premier League.