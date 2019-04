© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è alla ricerca di profili interessanti per il centrocampo, il reparto più corto dal punto di vista numerico. A febbraio era stato seguito Jerdy Schouten (22), attualmente in forza all'Excelsior, ma su di lui sono in corso valutazioni per capire se possa essere già un calciatore pronto per la squadra di Ancelotti. Sul giocatore, intanto, oltre a Udinese e Fiorentina, c'è da registrare l'inserimento del Sassuolo. A riferirlo è Radio Marte.