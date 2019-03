Napoli, concorrenza per Fornals: c'è l'Arsenal ma dipende da Ozil

© foto di J.M.Colomo

Piace al Napoli e non è un mistero, ma il club azzurro dovrà battere la concorrenza di Arsenal e Tottenham per Pablo Fornals (23). Il centrocampista spagnolo del Villarreal, mentre il The Express fa sapere che i gunners sono pronti a lanciare l'offensiva per il calciatore ex Malaga. Tuttavia, però, l'Arsenal dovrebbe innanzitutto trovare una soluzione per il futuro di Mesut Özil (30).