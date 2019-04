Napoli, condizione e motivazioni: ad Empoli con l'età media più bassa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria di Roma, il Napoli affronta un'altra trasferta con l'obiettivo di continuare a macinare punti e tenere alto l'entusiasmo in vista della sfida all'Arsenal. Match da non sottovalutare quello sul campo dell'Empoli di Andreazzoli - richiamato in panchina dopo l'esonero proprio in conseguenza alla sfida del San Paolo - che è terzultimo ed ormai alla disperata caccia di punti dopo il sorpasso del Bologna, ma che continua a giocare un buon calcio e nell'ultimo turno ha creato più di un grattacapo anche alla Juventus.

Diverse le insidie, non solo per i tanti assenti in casa Napoli, ma anche perché storicamente il Castellani è un campo ostico. Prima del successo partenopeo del marzo 2017, infatti, il Napoli non era mai riuscito a vincere ad Empoli. Da quel momento, però, i partenopei hanno vinto le ultime quattro sfide con i toscani in serie A, realizzando 15 reti. In casa, inoltre, l'Empoli sta provando a costruire la propria salvezza e infatti ha raccolto 21 punti (6 vittorie e 3 pareggi in 15 gare) dei 25 totali mentre fuori casa è ultimo con appena 4 lunghezze e zero vittorie.

Ancelotti proporrà una formazione ancora più giovane del solito con un'età media intorno ai 25 anni, frutto di alcune assenze e di rotazioni più che altro obbligate. Out Insigne Diawara, Chiriches, Ghoulam ed Albiol, probabilmente non verranno rischiati Mertens e Hysaj: in difesa torna Malcuit a destra ed è probabile l'impiego del '96 Luperto per Maksimovic. A centrocampo rientra Zielinski che potrebbe agire al centro con Allan per far rifiatare Fabian e lasciare la sinistra a Younes (favorito su Verdi). In attacco con Milik potrebbe esserci un altro '96, Adam Ounas, ma Verdi è in ballottaggio anche per il ruolo di seconda punta. Da non escludere possa esserci spazio anche per uno tra Gaetano e Zedadka, classe 2000 aggregati proprio per l'emergenza.