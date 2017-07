Napoli, confermato l'incontro per Berenguer: Giuntoli lo vuole in ritiro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani ci sarà il vertice tra il Napoli e l’Osasuna per Alex Berenguer. Ci saranno il suo agente Felix Tainta, gli intermediari dell’operazione, il dg Francisco Canal e Cristiano Giuntoli, l'incontro è programmato ad ora di pranzo in un locale del centro di Madrid, e dovrebbe partecipare lo stesso calciatore, perché ormai siamo arrivati al dentro o fuori. Giuntoli oggi lascerà Dimaro con l’obiettivo di ottenere il sì dagli spagnoli e portare con sè il giocatore in Trentino per consegnarlo nelle mani di Sarri. A riportarlo è Radio Crc.