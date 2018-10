Napoli, conferme dalla Spagna: il Barça su Koulibaly, fissato il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona è sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Lo conferma il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, dopo le indiscrezioni circolate tra ieri e mercoledì perché il dirigente blaugrana Ariedo Braida è stato avvistato al San Paolo per la sfida di Champions League contro il Liverpool. Il suo obiettivo, secondo il quotidiano spagnolo, era proprio il centrale azzurro. Il problema però è il prezzo perché il Napoli non tratta per meno di 65 milioni di euro.