La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma (in basso il link per la nostra anteprima) l'interessamento del Napoli per Hirving Rodrigo Lozano, attaccante messicano classe '95. Il calciatore di Città del Messico è tra i trascinatori del PSV Eindhoven primo in classifica in Eredivisie e piace molto a Carlo Ancelotti, allenatore che ha avuto modo di osservarlo con attenzione in occasione dell'ultimo Mondiale in Russia.

Un'operazione più per giugno che per gennaio. Nel frattempo, si capirà con maggiore chiarezza quale sarà il futuro di Dries Mertens e José Callejon, entrambi in scadenza col Napoli nel giugno 2020. I procuratori dei due calciatori spingono per il rinnovo, devono firmare l'ultimo importante contratto della loro carriera, ma se le richieste saranno eccessive ecco che De Laurentiis potrebbe portarli a scadenza senza rinnovare l'accordo, o cederli la prossima estate.