E' sempre più lontano James Rodriguez dopo che il Napoli ha puntato dritto su Lozano e visto che il Real Madrid non ha aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto. Il colombiano - ricorda Il Mattino - è stato convocato da Zidane per la sfida di esordio in Liga contro il Celta Vigo ed è andato in panchina visti i tanti infortunati in quest'avvio di stagione. (Verdi) a meno che non muteranno gli scenari su James da qui alla fine del mercato: l'ex esterno del Bologna nel 4-2-3-1 rappresenta l'alternativa a Fabian Ruiz nel ruolo di trequartista e ha disputato un buon precampionato.