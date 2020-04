Napoli, congelata anche la mensilità di aprile. I giocatori rimangono in attesa

Stipendi di aprile congelati in casa Napoli. Questa è la linea che il club partenopeo ha scelto di adottare per far fronte alla crisi del sistema calcistico italiano dovuta allo stop per Coronavirus. Come riporta La Repubblica ricorda che il regolamento consente il pagamento ritardato degli emolumenti fino a tre mesi e dunque molti club stanno facendo così vivendo nell'incertezza più totale. Il quotidiano aggiunge rivela anche la posizione della squadra: nessun calciatore è entrato in azione, non ci sono stati né scontri né tentativi di avvicinamento con la società.