Napoli, contatti avviati con l'Inter per Handanovic

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dalla redazione del Corriere della Sera, il Napoli avrebbe avviato i contatti con la dirigenza dell'Inter per parlare di Samir Handanovic. Difficile che Spalletti dia il via libera all'operazione, a meno che gli azzurri non mettano sul tavolo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, introiti utili anche in chiave fair play finanziario per il club di Suning.