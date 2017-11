Napoli, contatti con l'agente di Dalot: affare possibile a gennaio

© foto di Federico Gaetano

Obiettivi futuri per il Napoli. In questi giorni Giuntoli ha mantenuto vivi i contatti con Carlos Gonçalves, l'agente di Diogo Dalot, esterno destro portoghese classe' 99 del Porto che al club del presidente De Laurentiis - e non solo - piace già da tempo. Il Napoli potrebbe provare ad anticipare quest'operazione già a gennaio nel caso si creassero i giusti presupposti. Gonçalves è l'agente, tra gli altri, anche di Rui Patricio, portiere che potrebbe interessare alla squadra di Sarri per il dopo Reina, nonostante Rulli resti il preferito per la porta. Col Napoli che sta già pensando al mercato che verrà: Dalot e non solo. A riferirlo è Gianlucadimarzio.com.