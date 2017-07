Napoli, contatti continui per Berenguer: c'è grande fiducia

Napoli sempre in pressing per Alex Berenguer. Secondo quanto rivela Sky Sport, ci sarebbe ottimismo per la buona conclusione dell'operazione. Contatti continui con l'accordo definitivo che va trovato ancora con l'Osasuna. La società partenopea spera di chiudere l'operazione intorno ai 6-7 milioni di euro con il club di Pamplone che vorrebbe mettere una postilla sul contratto per evitare un'eventuale cessione futura ai rivali dell'Athletic Bilbao.