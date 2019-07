Napoli, contatti continui per Icardi. Il nodo sono i soliti diritti d'immagine

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto afferma stamani il Corriere del Mezzogiorno sono continui i contatti tra l'entourage di Mauro Icardi e il Napoli. Il nodo per l'accordo è sempre legato ai diritti di immagine, con il giocatore che in Argentina ha diversi interessi in merito e che potrebbe lasciarli solo in caso di contratto da 7,5 milioni di euro. Altrimenti De Laurentiis dovrebbe concedergli la possibilità di sfruttarli, pagando un ingaggio da 5,5-6 milioni di euro netti a stagione. L'assalto a Maurito è comunque legato al futuro di Milik, con la permanenza del polacco, sarà impossibile prendere l'attaccante nerazzurro.