Napoli, contatti continui per Lobotka: si avvicina l'intesa

© foto di J.M.Colomo

Continuano i contatti fra il Napoli e gli agenti diStanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Come riporta Sky infatti, dopo gli incontri di questa mattina a Napoli, un emissario del club è volato in Spagna per trattare direttamente con il Celta. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto 18 milioni più bonus, la richiesta del club galiziano si è abbassata a 20 milioni ai quali dovranno essere aggiunti gli eventuali bonus. Manca un ulteriore sforzo per raggiungere l'intesa definitiva. Si attendono novità concrete nelle prossime ore