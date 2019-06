Napoli, contatti de Laurentiis-Real Madrid per tre giocatori

Il Napoli sempre vigile alle evoluzioni di mercato di casa Real Madrid. Secondo quanto riporta il portale iberico AS, Aurelio De Laurentiis nei colloqui avuti con la dirigenza spagnola ha chiesto informazioni sul centrocampista Marcos Llorente (classe 94), l’esterno sinistro classe ’97 Theo Hernandez esterno e Dani Ceballos centrocampista classe ’96. Il patron azzurro si è informato sulla valutazione dei calciatori, sui loro ingaggi ed ha sondato il terreno per capire le possibilità di un loro eventuale approdo in azzurro.