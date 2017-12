Napoli, contatti per arrivare a Deulofeu. Ci sono anche le milanesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, il Napoli sarebbe pronto a fare sul serio per portare Gerard Deulofeu in azzurro. Tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti, anche se per l'esterno del Barcellona ci sarà da battere l'agguerrita concorrenza di Milan, Inter e Siviglia.