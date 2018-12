© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli punta Cristian Kouamè per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro avrebbe già sondato il terreno con il Genoa per l'attaccante e ci sarebbero stati anche i primi contatti anche con l'agente del calciatore. Si parla anche della possibilità che il giocatore possa rimanere per altri sei mesi in prestito al club rossoblù.