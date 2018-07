Napoli, contatti quotidiani con Lainer: muro del Salisburgo

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua a tenere vivi i contatti con Stefan Lainer (25): come racconta oggi Il Corriere dello Sport, i contatti con il terzino sono quotidiani, ma tutto dipende dal Salisburgo che al momento non è disposto ad indietreggiare. La volontà del giocatore, in questi casi, può spostare gli equilibri.