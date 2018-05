Napoli, contatti telefonici per Fabian Ruiz. Fredda la pista Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli lavora per Fabian Ruiz. Il club azzurro ha incassato il sì del diretto interessato, nelle ultime ore - fa sapere Sportitalia - ci sono stati altri contatti telefonici per capire i margini su eventuale sconto rispetto alla clausola di 30 milioni. Ruiz ha l’avallo di tutti, Leandro Paredes un po’ meno: il centrocampista dello Zenit è stato proposto, ma per il momento convince molto poco, pista fredda. Piace parecchio invece Dembelé (anche al Milan, anche e molto all’Inter) che ha respinto l’ultima proposta di rinnovo rispetto al contratto in scadenza tra poco più di un anno. Bisogna trattare con il Tottenham e soprattutto capire la volontà del centrocampista che potrebbe anche aspettare per andare via a parametro zero, ma è una situazione da monitorare.