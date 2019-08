Napoli, contatto Ancelotti-Icardi: ADL vuole accelerare per Maurito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Mauro Icardi al Napoli è sceso in campo anche Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore il tecnico ha infatti telefonato al centravanti argentino per provare a convincerlo ed è convinto di aver toccato i tasti giusti, giocandosi la carta Champions League e anche quella della rivincita da prendersi nei confronti dell'Inter.

ADL accelera - Il Napoli sa che per arrivare all'argentino deve anticipare i tempi, per arrivare prima della Juventus, e la proposta di De Laurentiis a Maurito è da 8 milioni di euro a stagione bonus inclusi, anche se ci sarà la solita battaglia sui diritti d'immagine. Nelle prossime ore è probabile che ci sia un incontro tra ADL e Wanda Nara, con il presidente che proverà a convincerla.