Napoli, contatto De Laurentiis-Koulibaly: il centrale può restare senza una super offerta

Una telefonata, visti i tempi che corrono, per parlare anche del futuro. Come si legge sulle colonne de Il Mattino nelle ultime ore c'è stato un contatto telefonico fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Kalidou Koulibaly. Il difensore è stato chiaro: se dovesse arrivare un'offerta importante per lui e soprattutto per la squadra, allora il rapporto nato nel 2014 potrà interrompersi, altrimenti il centrale ha ribadito che non fare le barricate per andare via, che non ci sarà lo scontro.