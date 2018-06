Napoli, contatto Giuntoli-PSG: si parla di Areola. Si può fare a 20 mln

© foto di J.M.Colomo

Continua la ricerca del Napoli di un portiere. Il club azzurro infatti si sta muovendo con grande clama per cercare di soddisfare le richieste di Ancelotti e secondo quanto riporta Il Roma il nome di Areola in questo momento è quello favorito del nuovo tecnico. Cristiano Giuntoli, infatti, ha avuto un contatto ufficiale con Antero Henrique, direttore sportivo del Paris Saint Germain e i due hanno parlato a lungo con Areola che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019 e potrebbe arrivare a Napoli per circa 20 milioni di euro. A spingere Areola a Napoli potrebbe essere l'arrivo di Buffon a Parigi.