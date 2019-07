Napoli, contatto per Icardi. Possibile offerta all'Inter da 60 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, il Napoli sembra fare sul serio per l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. C’è stata una telefonata tra Cristiano Giuntoli e Wanda Nara per capire la disponibilità del calciatore a trasferirsi in azzurro. L’argentino al momento non avrebbe ancora chiuso la porta all’ipotesi partenopea. Appena arriverà l’ok di Icardi, il Napoli formalizzerà un’offerta all’Inter da 60 milioni di euro. Al giocatore andrebbero 7.5 milioni di euro a stagione più bonus che gli permetterebbero di sfiorare quota 10.