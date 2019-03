© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergono ulteriori novità sul futuro di Lorenzo Insigne. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che poco più di un mese fa l'agente Mino Raiola ha incontrato Aurelio De Laurentiis, per discutere di Hirving Lozano, ma anche di Insigne. "C'è un eventuale prezzo per darlo via?", ha provato Raiola a chiedere al patron. Il presidente lo ha gelato: "È incedibile". Raiola sa bene che non esistono incedibili ed è solo questione di prezzo. Ed è pronto a mettere sul piatto un bel pacchetto: il via libera per Lozano (il messicano e il PSV pendono dalle sue labbra) e una pista privilegiata per Mohamed Fares, terzino sinistro della Spal che pure Ancelotti ha già detto di gradire. Nel prossimo incontro Raiola tornerà a battere sulla valutazione azzurra e chiederà se per 60-70 milioni De Laurentiis accetterebbe di darlo via. Ovvero molto meno dei 100 milioni che ha in mente il Napoli.