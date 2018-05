Napoli, Conte la prima scelta di ADL per la sostituzione di Sarri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spazio al Napoli sulle pagine del Corriere della Sera oggi in edicola. Maurizio Sarri sembra essere sempre più vicino all'addio e Aurelio De Laurentiis cerca un tecnico top per la prossima stagione. Secondo il quotidiano sarebbe Antonio Conte la prima scelta del patron azzurro per aprire un nuovo ciclo.