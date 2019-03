© foto di PhotoViews

Il Napoli è tornato alla carica per Hirving Lozano. Il PSV Eindhoven, a gennaio, non l'ha voluto cedere dopo aver riferito alla dirigenza azzurra che il ragazzo avrebbe chiuso la stagione in Olanda. In estate la situazione potrebbe essere diversa, anche se la concorrenza è alta. Il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ci sta comunque lavorando e proverà ad anticipare tutti. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.