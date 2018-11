Napoli, contro la Stella Rossa tornano i titolarissimi. C'è un solo dubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul Napoli dopo il pareggio contro il ChievoVerona. Per la sfida di domani sera contro la Stella Rossa tornerà la squadra dei titolarissimi, con Allan e Hamsik in mezzo al campo e con Fabian Ruiz ad agire da esterno sinistro nel 4-4-2. Un solo dubbio in difesa, con Maksimovic che non è al meglio fisicamente e sarà in ballottaggio con Hysaj. Ospina tornerà tra i pali, Mario Rui sarà il terzino sinistro titolare. In attacco, salvo sorprese, verrà confermata la coppia Insigne-Mertens.