Napoli, Coppa Italia affrontata seriamente: Milik-Fabian regalano i quarti

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' cominciato bene il 2019 del Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti ha affrontato con il piglio giusto la Coppa Italia, altro obiettivo degli azzurri insieme all'Europa League, regolando il Sassuolo per 2-0 e conquistando i quarti di finale contro il Milan. Non mancavano le insidie, considerando la pericolosità dell'avversario, il ritorno dalla sosta e l'assenza - tra squalifiche, infortuni e ritorni tardivi - di elementi come Albiol, Allan, Hamsik, Mertens ed a poche ore dall'inizio anche di Zielinski influenzato. Il Napoli invece nonostante l'ennesimo undici rivoluzionato ha affrontato la sfida da collettivo, mostrando un buon calcio, soffrendo poco la manovra insistita della squadra di De Zerbi salvo qualche errore individuale, come quello di Hysaj in occasione del gol di Locatelli, poi annullato dal VAR per un controllo viziato da un tocco col braccio ad inizio azione.

A sbloccare il match è stato Milik che ha iniziato confermando la vena realizzativa di fine 2018. Undicesimo gol in stagione, sfruttando una respinta del portiere sul cross di Insigne dopo un bello scambio con Ounas, molto positivo da seconda punta. Il napoletano - che ha agito da esterno - ha propiziato anche il raddoppio, allargando per Milik che ha firmato l'assist per Fabian. Lo spagnolo è stato il migliore dei suoi, schierato a centrocampo in coppia con Diawara che a sua volta ha beneficiato della presenza dell'ex Betis che gli ha tolto responsabilità in fase di impostazione. Segnali importanti per Ancelotti, che tiene tanto alla competizione come fatto intendere prima e dopo il match, e che ora spera di recuperare Mertens e Hamsik visto che dovrà preparare la sfida alla Lazio senza pilastri come Koulibaly, Allan e Insigne.