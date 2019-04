Napoli, coraggio, intelligenza e cuore: Ancelotti ci crede e fa tre richieste

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto in una notte. Il Napoli per continuare il cammino in Europa è chiamato ad un'impresa sportiva, considerando il valore dell'Arsenal e soprattutto il risultato dell'andata (solo due volte nella sua storia il Napoli ha ribaltato un 2-0 esterno in Europa). La squadra di Ancelotti non ha margine d'errore: prendere un gol significherebbe doverne fare quattro per passare il turno e quindi per avere possibilità dovrà sfoderare la prestazione perfetta davanti ai circa 45mila del San Paolo. Per questo il tecnico del Napoli ha formulato la sua personale ricetta: "La ricetta in tre parole? Coraggio, intelligenza, cuore - le parole di Ancelotti -, il coraggio l'ho visto poco all'andata, soprattutto all'inizio, il cuore perché è una grande opportunità che dovremo cogliere insieme ad un ambiente che sarà sicuramente straordinario". Senza farsi prendere però dalla frenesia: "Vogliamo giocarceli tutti questi 90', al massimo delle nostre potenzialità, con intelligenza fino all'ultimo minuto e quindi non voglio sentire che bisogna far gol nei primi 10', 30' ecc. Siamo l'unica italiana rimasta in Europa in questo momento e se non ci saremo venerdì dovrà essere solo per il risultato e non per una prestazione non all'altezza".

Per tentare l'impresa Ancelotti si affiderà a Milik, bomber da 20 gol in stagione, escluso all'andata per un piano tattico che non ha funzionato, che dovrebbe essere affiancato da Insigne. Verso l'esclusione Mertens anche nell'ottica di preservarsi una carta offensiva per il secondo tempo, senza dimenticare l'ipotesi che la partita possa allungarsi oltre il novantesimo. Una novità invece potrebbe riguardare la posizione di Fabian, a sinistra come ad inizio stagione, con Zielinski che si accentrerebbe con Allan nella linea con Callejon a destra. In difesa l'unico ballottaggio riguarda Mario Rui insidiato da Ghoulam nella solita linea con Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui.