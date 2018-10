Napoli coraggioso per imbrigliare PSG, come vogliono ADL e Ancelotti

Fonte: Dall'inviato a Parigi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ci riprova. È andata bene prima volta contro i mostri sacri del Liverpool, lo fa anche stasera contro il PSG. Difesa sostanzialmente a tre in fase di possesso, con Rui a spingere sulla corsia mancina mentre Maksimovic ha preso il posto di Hysaj. A centrocampo Fabian vince il ballottaggio con Zielinski, un modo per dare maggior copertura sulla corsia di Mario Rui. In avanti, invece, c'è Mertens con Insigne. Per un Napoli cazzuto e coraggioso, come vogliono Ancelotti e De Laurentiis.