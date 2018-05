Napoli, Corriere della Sera: “ADL: Conte può essere il comandante”

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Antonio Conte sarebbe un colonnello perfetto per far rispettare le regole. Non abbiamo paura di andare avanti, con o senza Sarri”. Così il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera sulla scelta del prossimo allenatore se Sarri dovesse andare via al termine della stagione. “Simone Inzaghi, Giampaolo e Semplici: le soluzioni sono tante, bisognerà fare la scelta giusta”.