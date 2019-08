Napoli, corsa a ostacoli per Icardi: valutazione alta e ingaggio top

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella giornata di ieri Marotta e Ausilio hanno incontrato nuovamente Mauro Icardi ad Appiano Gentile ribandendo al calciatore che non rientra nel progetto tecnico e che non ci sono margini di ripensamento da parte dell'Inter. Anzi. I due dirigenti hanno caldeggiato il calciatore a prendere in considerazione le proposte arrivate negli ultimi giorni, su tutte quella del Napoli. I nerazzurri chiedono non meno di 75 milioni di euro, una richiesta commisurata a quanto De Laurentiis era disposto a pagare per Pépé prima dell'intervento dell'Arsenal. Un'enormità secondo gli azzurri che però continuano a trattare. Poi ci sarà da parlare anche del contratto dell'argentino, che chiede tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro con la condivisione al 50% dei diritti d'immagine. Il vero problema per il presidente partenopeo, che è sempre stato molto intransigente a tal proposito e che non cambierà la strategia per Maurito.