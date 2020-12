Napoli, costi personale saliti a 140,7 milioni. Grandi investimenti: nuovi acquisti a più +46

Le pieghe del bilancio 2019-20 del Napoli raccontano anche dell'aumento salariale dei dipendenti nel periodo preso in considerazione rispetto all'anno precedente. Così il Napoli ha alzato i costi del personale fino a 140,7 milioni di euro, un aumento di 5,6 rispetto all'anno precedente. A fare la differenza per il club azzurro sono però gli ammortamenti anno su anno: 120,2 milioni rispetto a 84,5 dell'anno precedente. Significa che gli investimenti sul mercato sono stati sostanzialmente maggiori (gli acquisti di Lobotka, Petagna, Politano e Demme probabilmente hanno influito, così come Elmas, Manolas e Lozano nell'estate). Paradossalmente se non ci fosse stata la pandemia - e la chiusura degli stadi - i conti sarebbero stati più o meno in pari.