Napoli, cresce l'ottimismo per Insigne ma in caso di forfait sarà ballottaggio Elmas-Lozano

Corsa contro il tempo per Lorenzo Insigne per recuperare dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Lazio e in vista della sfida contro il Barcellona di sabato prossimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport qualora il capitano non dovesse farcela, anche se cresce l'ottimismo, è aperto il ballottaggio tra Elmas e Lozano per la sua sostituzione, con il macedone favorito sul messicano.