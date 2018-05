Napoli-Crotone, le formazioni ufficiali: Hamsik in panchina, c'è Milik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alle 18 il Napoli scenderà in campo al San Paolo per l'ultima di campionato e ospiterà un Crotone in piena lotta per la salvezza. Ennesima panchina per Hamsik che lascia il posto a Zielinski. Fuori anche Maggio, c'è Milin titolare. Nel Crotone giocano Trotta, Simy e Nalini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Barberis, Mandragora, Rodhen, Trotta, Simy, Nalini.