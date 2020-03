Napoli, Cucurella perfetto per il gioco di Gattuso: Giuntoli lo segue con attenzione

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli segue i progressi di Marc Cucurella, giovanissimo esterno sinistro (che all'occorrenza può giocare anche come terzino) che il Barcellona ha mandato a farsi le ossa al Getafe. Tuttavia - si legge - non è facile trattare con un club come quello blaugrana, ma il Napoli continua a seguirlo visto che si sta consolidando in club che ha vari punti di contatto con la filosofia di Gattuso.