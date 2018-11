Napoli, D. Ancelotti: "Abbiamo mostrato il valore del gruppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara con il Genoa, il figlio di Carlo Ancelotti, Davide ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Era una gara complicata, affrontavamo diverse insidie e il primo tempo è stato molto complicato. Loro ci hanno messo in difficoltà, erano in un momento particolare e giocano in un modo particolare. Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza cambiando atteggiamento, c'erano tante difficoltà da superare e lo abbiamo fatto benissimo. Abbiamo una rosa molto disomogena per caratteristiche e questa è la nostra forza, abbiamo la capacità di fare le cose insieme ed è un valore molto importante per una squadra di calcio e lo abbiamo visto anche stasera. Io al posto di Papà? Sono venuto per farlo riposare un po', ormai ha una certa età".