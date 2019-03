© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A fine gara è intervenuto per commentare la gara col Sassuolo Davide Ancelotti, figlio e vice dell'allenatore del Napoli. Carlo è ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo tempo è andato in vantaggio meritatamente ma poi siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio. Di solito le partite con il Sassuolo sono partite di transizione ed è per questo che abbiamo scelto un centrocampo di quantità. Chiriches e Luperto hanno fatto entrambi bene. Sono giocatori completamente affidabili".