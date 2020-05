Napoli, da Boga a Everton: i nomi di Giuntoli per sistemare l'attacco

vedi letture

Il Napoli pensa a come sostiuire i potenziali addii di Callejon e Mertens e lo fa puntando giocatori che portino in dote anche diversi gol. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Jeremie Boga del Sassuolo ma con il Chelsea come potenziale interlocutore. E' spuntato anche Orsolini del Bologna e rimane in corsa anche Rashica del Werder Brema. Interessa anche Everton del Gremio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.