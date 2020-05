Napoli, da due mesi in attesa del sì di Mertens: l'emergenza complica il rinnovo

Due mesi fa sembrava tutto fatto, ma ad oggi non ci sono certezze sul rinnovo di Dries Mertens. Risale ormai al 1 marzo l'incontro a pranzo, su un hotel del lungomare, tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens. Bozza d'intesa per un biennale da 4,5mln di euro più bonus e soprattutto bonus alla firma di quasi 2mln di euro. Un rilancio che sembrava dover portare alla firma imminente, ma ad oggi la società partenopea è in attesa di una risposta definitiva dall'entourage del belga, anche per capire come muoversi in un mercato reso ancora più complesso dalle ricadute economiche per l'emergenza Coronavirus e che senza il sì del belga porterà De Laurentiis a convogliare a quel punto una parte delle risorse per trattenere Milik.

Restano ampi margini per arrivare al rinnovo, considerando il sacrificio fatto dal club per migliorare tutte le varie voci dell'offerte rispetto alle prime proposte ma anche il desiderio di Mertens di chiudere la carriera a Napoli. A complicare la situazione sono state le proposte dell'Inter, ma il belga nell'eventualità non vorrebbe andare in un altro club italiano, e soprattutto il Chelsea con la corte di Lampard. Non è difficile immaginare che in un mercato che sarà ancora più complicato dopo l'emergenza, fatto prevalentemente di scambi e senza possibilità di grandi investimenti, i club sono disposti anche a proposte d'ingaggio superiori per un parametro zero di lusso a livello Europeo.