Napoli, da Jovic e Azmoun a Morelos e Sorloth: i nomi per l'attacco se salta Osimhen

Dal momento che per Victor Osimhen è sorta qualche complicanza, il Napoli sta lavorando anche ad altri obiettivi per coprire lo slot in attacco che quasi certamente Arkadiusz Milik lascerà vacante. Secondo Il Mattino, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta battendo anche le altre piste legate a Sardar Azmoun dello Zenit, Luka Jovic del Real Madrid, Alfredo Morelos dei Rangers, Alexander Sorloth del Crystal Palace e, in ultima, la suggestione Ciro Immobile.