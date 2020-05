Napoli, da lunedì niente ritiro: almeno un'altra settimana di sedute individuali

Ieri c'è stata l'apertura del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nel rivedere la norma sulla quarantena di squadra dopo un positivo. Uno dei punti cruciali per la ripresa della Serie A, per evitare di doversi fermare di nuovo poco dopo, ma le schermaglie quotidiane proseguono anche sulla responsabilità ai medici dei club e le difficoltà logistiche per i ritiri. come fatto notare ieri dal presidente federale Gravina: "C’è una difficoltà oggettiva: l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili per i ritiri. Quindi dobbiamo consentire, condividendo il percorso con Spadafora e Speranza, una piccola variazione al protocollo che possa consentire di trasformare gli allenamenti da individuali a collettivi".

Tanti i club che quindi da lunedì non partiranno con i ritiri. Nel fronte aperto con decisione dall'Inter c'è anche il Napoli che, seppur con una struttura a pochi passi dai campi e separata solo da una rampa dal centro sportivo, deve fare i conti con la chiusura per l'emergenza ed i dipendenti in cassa integrazione che rendono l'utilizzo per ora improbabile. Così come eventuali altre soluzioni alberghiere nella zona. Per questo Rino Gattuso, che oggi dirigerà l'ultima giornata di allenamenti prima del giorno di riposo, da lunedì alzerà l'intensità del lavoro ma proseguendo con le sedute individuali. E lo farà almeno per un'altra settimana, considerando che non è partita la macchina organizzativa per il ritiro. In giornata arriveranno anche i risultati del secondo tampone settimanale, il quarto complessivamente da quando è ripreso il lavoro sul campo.