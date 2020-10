Napoli da Scudetto? Gattuso: "Forse sì, forse no... Mi piacerebbe vedere di più in questi stadi"

Questo Napoli è da Scudetto? E' una delle domande posta a Gennaro Gattuso ai microfoni di 'Sky' dopo la vittoria contro la Real Sociedad. "Sinceramente no, forse sì forse no - ha detto l'allenatore del Napoli -. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà ed è forte, mi danno tanta sicurezza. Però per la qualità che abbiamo mi piacerebbe venire in questi stadi e giocarmela in maniera diversa, per diventare una squadra forte anche se ne cambi 5-6 la mentalità deve rimanere, mentre oggi abbiamo fatto una grande gara a livello tattico ma la potevamo sviluppare in maniera migliore. Siamo forti, non so se possiamo lottare per lo Scudetto. Vogliamo tornare in Champions League".

