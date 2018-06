Napoli, da Tonelli a Maksimovic e Luperto: tutte le uscite azzurre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitolo uscite in casa Napoli, raccontate oggi da Il Mattino in edicola. Lorenzo Tonelli dovrebbe lasciare la formazione azzurra: c'è il Bologna mentre 8 milioni dovrebbero arrivare dalla Spal per il riscatto di Alberto Grassi. Ancora da definire invece il futuro di Nikola Maksimovic, reduce dal prestito allo Spartak Mosca, così come quello di Sebastiano Luperto, reduce da quello all'Empoli culminato con la promozione azzurra in Serie A.