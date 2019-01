Napoli, da Traorè a Kiyine: i giovani nel mirino di Giuntoli

Ultime sul mercato del Napoli, a caccia di giovani da inserire in futuro nella rosa di Carlo Ancelotti. Il Mattino scrive che Hamed Junior Traorè dell'Empoli resta nella lista dei desideri del ds Cristiano Giuntoli, così come il baby del Brescia Sandro Tonali. Sofian Kiyine del Chievo è in una fase avanzata ma resterà a Verona fino al termine del campionato in corso.