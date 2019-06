Napoli, dagli esuberi un tesoretto di 80 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare un acquisto di spessore a Carlo Ancelotti e per farlo potrebbe ricorrere alle cessioni di quei calciatori considerati in esubero o, comunque, non appieno nei piani di Ancelotti. Un totale di 9 calciatori che rientreranno dai prestiti e saranno da ripiazzare: Ciciretti, Insigne jr, Grassi, Inglese, Sepe, Rog, Tonelli, Vinicius e Tutino.

Esuberi in rosa - E altri presenti in rosa ma sulla lista partenze: Chiriches, Hysaj, Mario Rui, Diawara, Verdi e Ounas. Da tutti questi calciatori il Napoli vorrebbe incassare 70-80 milioni. A riportarlo è Tuttosport.