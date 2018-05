Napoli, dai giocatori al mercato: le perplessità di Sarri sul futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro di Maurizio Sarri, ed in particolare le perplessità del tecnico del Napoli. Innanzitutto - si legge - Sarri teme molti addii e non solo da parte dei calciatori che hanno nel loro contratto una clausola rescissoria. Le sirene cinesi per Hamsik suonano intriganti, Jorginho ha appena altri due anni di contratto e dinanzi ad una buona offerta del City potrebbe partire. De Laurentiis è pronto a sostituirli e più in generale a tenere alto il livello di competitività della squadra ma ripetersi non sarà facile. Sarri lo sa e, nel caso dovesse rimanere, vorrebbe che tutti fossero chiari nell’esplicitare gli obiettivi del club. Del resto, con o senza di lui, il mercato del Napoli avrà comunque determinati parametri.